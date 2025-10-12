Bij Antenne kunnen bezoekers ook rekenen op begeleiding van de dienst rechtenverkenning en deelnemen aan activiteiten zoals taallessen, huiswerkklassen of kookworkshops. Het gebouw zelf wordt zo een ontmoetingsplaats die bijdraagt aan zelfwaarde en maatschappelijke participatie.

Voor minder mobiele klanten gaat Antenne zelfs de baan op met de bakfiets. Vrijwilliger John Degryse legt uit: “Hij geeft een lijstje mee met wat hij uit het aanbod wil. Wij doen dat in een doos, ik ga bij hem thuis, hij betaalt digitaal, en ik neem de lijst voor de volgende week mee.”