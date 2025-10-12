Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In West-Vlaanderen zijn de voorbije jaren steeds meer sociale kruideniers geopend. Voor mensen die het financieel moeilijk hebben, bieden ze toegang tot betaalbare boodschappen. Maar de impact ervan gaat verder dan dat: vrijwilligers en lokale partners zetten zich in om sociale contacten te bevorderen en mensen te ondersteunen in hun zelfredzaamheid.
In Oostende kunnen mensen die het moeilijk hebben terecht bij sociale kruideniers zoals Antenne. Hier komen intussen meer dan 700 gezinnen hun boodschappen doen. Francis Declercq is één van de 50 vrijwilligers bij Antenne. “Deze plaats… een tweede thuis zou ik het niet noemen. Maar het is toch een gevoel van thuiskomen”, zegt hij.
"Voedsel is een middel om mensen te bereiken, uit hun sociale isolement te halen en hen vooruit te helpen.”
Volgens Ewoud Dutellie van Antenne Oostende is de rol van sociale kruideniers geëvolueerd. “In het verleden had je veel voedselpunten, waarbij voedsel geven het hoofddoel was. Nu is voedsel een middel om mensen te bereiken, uit hun sociale isolement te halen en hen vooruit te helpen.”
Ontmoetingsplaats
Bij Antenne kunnen bezoekers ook rekenen op begeleiding van de dienst rechtenverkenning en deelnemen aan activiteiten zoals taallessen, huiswerkklassen of kookworkshops. Het gebouw zelf wordt zo een ontmoetingsplaats die bijdraagt aan zelfwaarde en maatschappelijke participatie.
Voor minder mobiele klanten gaat Antenne zelfs de baan op met de bakfiets. Vrijwilliger John Degryse legt uit: “Hij geeft een lijstje mee met wat hij uit het aanbod wil. Wij doen dat in een doos, ik ga bij hem thuis, hij betaalt digitaal, en ik neem de lijst voor de volgende week mee.”