In Roeselare zitten momenteel een vijftigtal mensen in zo'n woningen in de stad. Maar velen van hen zijn al erkend als vluchteling door Fedasil, waardoor ze aanspraak maken op een leefloon. Bovendien krijgt de stad naar eigen zeggen te weinig subsidies waardoor ze de rest zelf moet bijpassen.

Bart Wenes, voorzitter Welzijnshuis Roeselare: "Omdat inderdaad de subsidies niet evenredig staan met de werkelijke kostprijs. Dat betekent dat het verschil moet gedragen worden door het lokaal bestuur. De tweede reden is dat het niet alleen asielzoekers zijn die gebruikmaken van het lokaal opvanginitiatief maar het zijn ook reeds erkende vluchtelingen. Dat druist toch wat in tegen de aanvankelijke intentie en de filosofie van het bestaan van een lokaal opvanginitiatief."

-Gaan jullie op een andere manier inspanningen doen voor asielzoekers?

"Absoluut, we werken verder naar inburgering toe en taalcursussen. We gaan daar nog meer op inzetten, uiteraard volledig in een verhaal van rechten en plichten, wederzijds."

Voor de bewoners die er nu nog verblijven wordt samen een oplossing gezocht.