Jan Puype uit Pittem is één van de slachtoffers. In de jaren '80 werd hij drie jaar lang misbruikt door een pater in het college van Waregem. Hij hoopt eind september naar de Paus te kunnen om eindelijk eens aan hem te kunnen zeggen wat er op zijn lever ligt.

Foute beslissing

Waar en wanneer de ontmoeting plaats zal vinden, blijft geheim tot na de ontmoeting. Maar dat er slechts vijftien slachtoffers welkom zijn, stuit op veel kritiek, ook bij Jan: 'Door de jaren heen zijn we zijn al meerdere keren door de kerk in de steek gelaten. Dat is nu eigenlijk opnieuw onze verwachting. Hopelijk zijn we verkeerd en is het wel een goed voorstel of een goede oplossing', koestert Jan hoop dat uiteindelijk alle aanwezige slachtoffers naar Paus Fransiscus mogen.