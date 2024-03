Veel is nog niet geweten over Gillian Folens: hij is technisch tekenaar en woont intussen in Oost-Vlaanderen. De twintiger wordt wellicht één van de smaakmakers van de reeks. Bij de voorstelling van de kandidaten omschreef presentator Gilles De Coster hem als 'de luidste van het gezelschap'.

Folens liet zich in een kennismakingsfilmpje al meteen gelden, door sporten als paardrijden en darts te omschrijven als 'competitieve hobby's, geen sport".