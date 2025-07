Alle West-Vlaamse steden en gemeenten zijn inmiddels aangesloten op het systeem. “Ook gouverneur Carl Decaluwé maakt er gebruik van”, zegt Himpe. “Hij schakelde het de voorbije jaren al acht keer in, onder meer bij stormen Ciara, Eunice en Franklin, de coronapandemie, de boerenprotesten in Zeebrugge en recent nog bij de grote brand in Staden.”

Om het aantal registraties op te krikken, wordt BE-Alert onder meer gepromoot via de sociale media van de noodplanning in West-Vlaanderen. Daarnaast neemt de gouverneur ook deel aan de jaarlijkse nationale testdag in oktober.