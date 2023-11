Enkel met tractors raakt de brandweer bij de eilandhuizen in de Westhoek. Het waterpeil is in Fintele al 70 centimeter gedaald maar dat moet nog verder zakken. Er valt daarvoor best geen regen meer maar maandag geven de voorspellingen opnieuw neerslag aan. "Bij drie of vier geïsoleerde woningen is de weg ernaartoe niet meer bereikbaar", duidt eerste schepen van Lo-Reninge Johan Matthys.