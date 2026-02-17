De Sint-Janshuismolen in Brugge is voortaan erkend als 'Actieve molen', door het Molenforum Vlaanderen. De onderscheiding beloont het engagement van de molenaars om het ambacht levendig te houden.
De Sint-Janshuismolen, een staakmolen uit 1770 en onderdeel van Musea Brugge, maalt vandaag nog altijd graan dankzij een team van vrijwillige molenaars.
“Vrijwillige molenaars houden het eeuwenoude molenaarsambacht, erkend als immaterieel werelderfgoed, in leven en geven hun kennis door aan nieuwe generaties.”
De molen is van april tot november bijna dagelijks toegankelijk voor bezoekers en is uitgegroeid tot een populaire trekpleister. Dankzij het onderhoud door de molenaars zelf blijft het erfgoed ook in topconditie.
De erkenning ‘Actieve molen’ onderstreept volgens de stad het belang van die inspanningen.