Heuvelland

Sfeer grim­mi­ger bij Cla­re­bout, direc­tie wil sta­king bre­ken via deurwaarder

Staking clarebout 1

De sfeer bij Clarebout Potatoes wordt grimmiger, nu de directie via een deurwaarder de staking probeert te breken. De arbeiders plannen ook een vreedzame mars in de buurt van de vestiging in Nieuwkerke.

De staking bij Clarebout gaat zijn zevende dag in. De werknemers willen een deeltje van het riante overnamebedrag dat de Amerikaanse groep Simplot straks betaalt voor Clarebout: drie tot vier miljard euro. De directie had vijfhonderd euro netto per werknemers voorgesteld, maar dat vinden de vakbonden te weinig.

Ze willen aan tafel met de directie maar die blijft voorlopig stil. Ook gisteren nog hebben de bonden laten weten dat ze overleg willen. De directie zegt op haar beurt nog geen formele vraag gekregen en dus lijkt de situatie muurvast.

Omdat het bedrijf nu ook een deurwaarder inschakelt om de stakingsactie te breken leidt tot veel ongenoegen. De vakbonden houden vanmorgen daarom een vreedzame protestmars in Nieuwkerke.

