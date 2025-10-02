Volgens de directie steunen veel medewerkers de vakbondsacties niet. “Veel werknemers hebben de betekenis van de bonus goed begrepen. De directie vindt het essentieel om het stakingsrecht te respecteren, maar ook om het recht op werk te respecteren.”

Clarebout heeft naast de hoofdzetel in Nieuwkerke ook nog vestigingen in Waasten, Moeskroen en het Franse Duinkerke.