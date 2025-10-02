Directie Clarebout: “Geen hogere premie en vraag om recht op werk te respecteren”
De directie van Clarebout Potatoes in Nieuwkerke, bij Heuvelland is niet bereid om een hogere premie toe te kennen aan de werknemers. Het gaat om 500 euro per persoon. De directie staat wel open voor dialoog en discussie over de voorwaarden van deze uitzonderlijke premie. Dat laat ze weten in een schriftelijke mededeling.
In het kader van de overname door de Amerikaanse groep SIMPLOT heeft de oprichter en directeur van Clarebout Potatoes besloten om alle medewerkers van het bedrijf een eenmalige bonus van 500 euro netto toe te kennen, aan zo'n 3.000 mensen. Dit schrijft de directie: “Hoewel het om een extralegale maatregel gaat die zijn weerga niet kent in de economische wereld, hebben personeelsvertegenwoordigers sinds 2 oktober een sociale beweging op gang gebracht om een aanzienlijk hogere premie te verkrijgen. Gezien het uitzonderlijke karakter van deze premie, lijken discussies over het gemiddelde bedrag ervan niet mogelijk. De directie van Clarebout wil wel open blijven staan voor dialoog en discussie over de voorwaarden van deze uitzonderlijke premie.”
Recht op werken respecteren
Volgens de directie steunen veel medewerkers de vakbondsacties niet. “Veel werknemers hebben de betekenis van de bonus goed begrepen. De directie vindt het essentieel om het stakingsrecht te respecteren, maar ook om het recht op werk te respecteren.”
Clarebout heeft naast de hoofdzetel in Nieuwkerke ook nog vestigingen in Waasten, Moeskroen en het Franse Duinkerke.