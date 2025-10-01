“We hebben nog altijd niets gehoord”: staking bij Clarebout gaat verder
De staking bij aardappelverwerker Clarebout Potatoes gaat gewoon verder, intussen al voor de zesde dag op rij. Dat bevestigen de vakbonden aan onze redactie. Het personeel wil een premie nu het West-Vlaamse bedrijf voor miljarden is verkocht.
De staking begon donderdag in alle vestigingen van het bedrijf, in Nieuwkerke, Waasten, Moeskroen en Duinkerke. Alles samen werken er zo'n 3.000 mensen.
De werknemers staken omdat ze een premie willen. Clarebout Potatoes werd namelijk verkocht voor miljarden aan het Amerikaanse Simplot.
De directie stelde een premie van 500 euro voor, maar dat bleek onvoldoende. Intussen hebben de vakbonden een voorstel gedaan om opnieuw rond de tafel te zitten met de directie. "Voorlopig hebben we daar nog geen respons op gekregen. Wij blijven dus verder staken", zeggen Lars Decock van ACV en Dario Gouwy van ABVV.
Clarebout is gespecialiseerd in diepvriesfrieten voor private labels, waar het een wereldspeler in is.