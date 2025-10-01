De directie stelde een premie van 500 euro voor, maar dat bleek onvoldoende. Intussen hebben de vakbonden een voorstel gedaan om opnieuw rond de tafel te zitten met de directie. "Voorlopig hebben we daar nog geen respons op gekregen. Wij blijven dus verder staken", zeggen Lars Decock van ACV en Dario Gouwy van ABVV.

Clarebout is gespecialiseerd in diepvriesfrieten voor private labels, waar het een wereldspeler in is.