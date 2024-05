"Het is in België verboden om een serval te houden," zegt de politie. "Het kan een ernstig gevaar opleveren naar mensen en andere dieren toe. Dit type katten is redelijk zeldzaam in onze contreien en in dit geval moet het dier ontsnapt zijn, mogelijks uit de buurt. Het dier is niet gechipt, waardoor de eigenaar voorlopig niet achterhaald kan worden. We hebben een proces-verbaal opgesteld."