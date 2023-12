De actie van de sluiswachters begon maandag 4 december en duurde zo'n week. Ze waren niet tevreden met niet-nagekomen afspraken over premies en de afschaffing van hun statuut bij de Vlaamse overheid. In Brugge en Beernem lagen er meteen schepen in wacht. Daardoor liepen ze bestellingen mis en werd de financiële schade enorm.