Het bestrijden van zo’n olievlek vergt zwaar materieel. Tijdens de oefening werd stro gebruikt in plaats van olie. Onder meer DAB Vloot en een Frans schip met skimmers – trechters die olie van het wateroppervlak scheppen – namen deel. Ook het sniffervliegtuig van het Mathematisch Model Noordzee was van de partij om olievlekken op te sporen vanuit de lucht.

Omdat geen enkel land op zo’n ramp is voorbereid, is internationale samenwerking cruciaal. “Er is een akkoord met de buurlanden om elkaar te helpen. Vandaag zijn de Fransen erbij”, aldus Germonpré.