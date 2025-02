Schepen Wout Maddens kan zich niet langer vinden in de lijn van Open VLD. "Ik heb een evaluatie gemaakt van jarenlang liberaal bestuur en ik ben tot de conclusie gekomen dat de partij er niet in is geslaagd om de vooropgestelde idealen te volgen en te doen wat er beloofd werd aan de kiezer", zegt de schepen. Daarom besloot Maddens zijn lidkaart van Open VLD niet te verlengen en in plaats daarvan een lidkaart van MR aan te schaffen.