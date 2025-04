Heel wat kilometers én verhalen

"Zeker een beetje nerveus, dat ben ik wel. Maar dat valt van me af. Als ik het terrein kan betreden en mijn eerste fluitsignaal geven, dan valt het van me af. Als ik kan lopen, voel ik me vrij. 2000 matchen, dat is een heel eind hé", vertelt Luc.

Zaterdag op de wedstrijd tussen Menen en Kruiseke bleven grote incidenten uit, maar ooit moest Luc eens drie rode kaarten in een minuut bovenhalen: "Er gingen er twee in een gevecht en de derde sprong over de omheining om zijn vader te helpen, die ook in een gevecht zat. Natuurlijk kwam hij terug de omheining over en vloog hij er ook af", haalt Luc een straffe anekdote boven.

Mondiger



Zijn eerste match floot Luc al in 1976 en sindsdien is er veel veranderd: "De spelers zelf zijn mondiger geworden. Een leraar heeft daar ook problemen mee, met zijn leerlingen, hé. Iedereen is mondiger. Ze worden veel losser opgevoed en wij moeten de koord dan strakker trekken."

Maar dat houdt Luc niet tegen. Hij wil graag nog zeker twee jaar doorgaan: "Voor mijn 50 jaar dienst. En dan geen we zien. Als ik goed, gezond en fit ben, zie ik niet in waarom ik zou moeten stoppen? We zullen zien."