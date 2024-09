Léano Vanneste is amper 2 jaar en draagt nog pampers, maar gooit wel al pijltjes als een volleerde darter. Let ook op z’n houding en z’n concentratie. Zijn papa Jelle maakt er filmpjes van en plaatst ze onder meer op Tiktok, waar ze bijzonder populair zijn. Eén filmpje is zelfs al meer dan 50 miljoen keer bekeken. Cijfers om van te duizelen. En dat lokt ook bedrijven die Léano willen gebruiken als uithangbord, maar daar gaan z’n ouders niet op in.