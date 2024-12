De hoofdzaak in het verzoekschrift was het grote aantal volmachten in de gemeente, namelijk minstens 7,2% , één stembureau noteerde het aantal bovendien niet. Marleen De Soete: "Het aantal volmachten is geen bewering van mijzelf, maar staat in het proces-verbaal neergelegd door de voorzitter van het hoofdtelbureau. De Haan kroont zich hiermee tot kampioen van Vlaanderen in de volmachten .... In Ninove was dit lager, en leidde dit tot heisa in de nationale pers, in De Haan was blijkbaar geen enkele inwoner of politieker op de hoogte hiervan, en mocht dit op zijn minst aan de kaak gesteld of onderzocht worden".