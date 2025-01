Mammie en pappie of oma en opa to the rescue als de school sluit: het is de meest gangbare oplossing. In scholengroep Arkorum - met 14 kleuter- en basisscholen in de streek van Roeselare, staakt zo'n 8 procent van de leerkrachten uit vrees voor een lager pensioen. Dat is niet veel, maar in een lagere school als de Zilverberg in Rumbeke kan je dan al moeilijk schuiven. Daarom gaat ook die school maandag dicht.