De foto van de paus staat centraal vooraan in de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge, die elk jaar meer dan één miljoen bezoekers trekt, vooral toeristen. Wie wil kan een boodschap schrijven in het rouwregister en de gelovigen kunnen ook een kaarsje branden.

Wim Vervaeck, woordvoerder Bisdom Brugge: “In een rouwregister kan je iets noteren, een bede voor de overledene. Even een kleine getuigenis van hoe de overledene jou bemoedigd heeft. Of een kleine gebedsintentie voor de Paus. Voor velen is dat wel een belangrijk teken om dat even neer te schrijven.”

In de Brugse kathedraal is er zondag om 10 uur ook een bijzondere herdenkingsmis voor de paus met bisschop Lode Aerts.