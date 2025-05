Zijn plotse dood met een medische reden beroert heel wat collega’s, stadspersoneel en andere mensen die hem hebben gekend. Yves Rotty was amper twee jaar korpschef, hij laat een dochter na.

In het Politiehuis is een rouwhoekje ingericht in de lobby. Naast de medewerkers kan al wie wil zijn of haar medeleven betuigen in het rouwregister. Dat kan tijdens de openingsuren van het Politiehuis.

Meer info vind je op de website politiebrugge.be