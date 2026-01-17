Curator Herbert Vandendriessche selecteerde werk van 90 kunstenaars voor Anemocherie, het eerste Kunstenfestival Roeselare. Als hij er zelf ééntje uitpikt dan is het een van de Iraaks-Amerikaanse kunstenaar Michael Rakowitz: de hergeboorte van een basreliëf uit een vernietigde Iraakse tempel. “ Het is een heel bijzonder werk. Ik ben heel blij dat we dit uit een West-Vlaamse privécollectie kunnen tonen. Het is een sociaal project waarbij mensen vernietigde kunstwerken opnieuw maken aan de hand van verpakkingen van olijfolie en andere voedingswaren.”

Zeven locaties

De kunst is verspreid over zeven locaties. In de Augustijnenkerk staat het ritueel centraal. Er is heel wat werk uit privécollecties. Het werk van Poperingenaar Sven Verhaeghe is dan weer speciaal gecreëerd. En de curator heeft met de expo een doel voor ogen. “Dat mensen geconfronteerd worden met verschillende ideeën, verschillende persoonlijkheden en in die zin een empathie ontwikkelen voor elkaar.”

