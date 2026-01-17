9°C
Roeselare

Roe­se­la­re orga­ni­seert voor het eerst een Kunstenfestival

Kunstenfestival Roeselare 1

In Roeselare kan je twee maanden lang op zeven locaties kunst bewonderen. Met 'Anemochorie' organiseert de stad voor het eerst een Kunstenfestival. De titel verwijst naar zaden die zich door de wind verspreiden en elders ontkiemen, net zoals kunst ook dingen in beweging zet. Het gratis Kunstenfestival wordt een driejaarlijkse traditie.

Curator Herbert Vandendriessche selecteerde werk van 90 kunstenaars voor Anemocherie, het eerste Kunstenfestival Roeselare. Als hij er zelf ééntje uitpikt dan is het een van de Iraaks-Amerikaanse kunstenaar Michael Rakowitz: de hergeboorte van een basreliëf uit een vernietigde Iraakse tempel. “ Het is een heel bijzonder werk. Ik ben heel blij dat we dit uit een West-Vlaamse privécollectie kunnen tonen. Het is een sociaal project waarbij mensen vernietigde kunstwerken opnieuw maken aan de hand van verpakkingen van olijfolie en andere voedingswaren.”

Zeven locaties

De kunst is verspreid over zeven locaties. In de Augustijnenkerk staat het ritueel centraal. Er is heel wat werk uit privécollecties. Het werk van Poperingenaar Sven Verhaeghe is dan weer speciaal gecreëerd. En de curator heeft met de expo een doel voor ogen. “Dat mensen geconfronteerd worden met verschillende ideeën, verschillende persoonlijkheden en in die zin een empathie ontwikkelen voor elkaar.”

Kunstenfestival Roeselare 2
Kunstenfestival Roeselare 3
Kunstenfestival Roeselare 4
Kunstenfestival Roeselare 5

Roeselare investeerde nu 45.000 euro, voor de editie over drie jaar maakt ze zo'n 100.000 euro vrij. Mieke Vanbrussel, schepen van Cultuur Roeselare: “Omdat dat eigenlijk heel wat te weeg brengt in de stad. Niet alleen de kunstbeleving op zich, maar het brengt ook volk in de stad. Mensen praten erover en kunst is eigenlijk iets wat we allemaal nodig hebben. Omdat kunst eigenlijk het leven nog mooier maakt, vind ik persoonlijk.”

“Kunst is eigenlijk iets wat we allemaal nodig hebben. Omdat kunst eigenlijk het leven nog mooier maakt.”

Mieke Vanbrussel, schepen van Cultuur Roeselare
Kate Baert

Kate Baert

