"Tien jaar geleden opende kenniscentrum ARhus, deze legislatuur hebben we het duurzaamste stadhuis van Vlaanderen gebouwd en de volgende bestuursploeg krijgt met deze subsidie de unieke kans om het deeltijds kunstonderwijs nog meer op de kaart te zetten. We zijn verheugd dat de Vlaamse overheid gelooft in het geïntegreerde academieverhaal dat we in Roeselare willen schrijven met de AcademiePlus en ons hierin ook financieel wil ondersteunen.”