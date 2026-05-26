Roeselaarse Gianna Werbrouck haalt slag thuis: tot 40 miljoen euro om schoolfactuur praktijkonderwijs te verlagen
De Vlaamse regering maakt jaarlijks tot 40 miljoen euro vrij om de schoolfactuur in het praktijkonderwijs betaalbaar te houden. Het voorstel werd vrijdag goedgekeurd op de ministerraad. Voor Vlaams parlementslid Gianna Werbrouck uit Roeselare is de beslissing het resultaat van maandenlang aandringen op structurele maatregelen.
Vooral in praktijkrichtingen lopen de schoolkosten vaak hoog op. Opleidingen zoals hout, mechanica, horeca, zorg of haarzorg vragen duur materiaal, specifieke werkkledij of beschermingsmiddelen. Volgens onderzoek kiest zes procent van de leerlingen zelfs een andere studierichting om financiële redenen.
“Onderwijs moet betaalbaar zijn voor iedereen”, zegt Vlaams parlementslid Gianna Werbrouck uit Roeselare. “Maar net in praktijkrichtingen lopen de kosten vaak bijzonder hoog op. De voorbije maanden heb ik heel wat getuigenissen verzameld van ouders die honderden tot zelfs duizenden euro’s moeten betalen om hun kind een opleiding te laten volgen.
Werkkledij
Met het nieuwe budget zullen scholen voortaan zelf werkkledij en beschermingsmiddelen kunnen aankopen. Die kosten mogen ze dan niet meer doorrekenen aan de leerlingen. De maatregel gaat in vanaf het schooljaar 2027-2028.
Scholen krijgen vanaf volgend schooljaar al extra werkingsmiddelen. Zo kunnen ze zich voorbereiden, bijvoorbeeld door een uitleensysteem op te zetten. Ook werkmateriaal moet zoveel mogelijk door de scholen zelf ter beschikking worden gesteld, zodat die kosten minder zwaar doorwegen op de schoolfactuur.
Machines
Bovenop de jaarlijkse 40 miljoen euro komt er ook extra geld voor de heropwaardering van het praktijkonderwijs. Scholen met dure praktijkrichtingen kunnen samen voor 5 miljoen euro investeren in nieuwe machines. Ook Krijt vzw krijgt extra budget. Die organisatie helpt scholen om bewuster om te gaan met armoede, gelijke kansen en schoolfacturen.
Minister van Gelijke Kansen Caroline Gennez verdedigde het voorstel vrijdag op de ministerraad. “Ik ben tevreden dat we hier eindelijk tot een akkoord zijn gekomen. Een diploma is en blijft de beste kans op een stabiele job na je schooltijd."
Meer dan universiteit
Vooruit verzamelde de voorbije maanden verschillende voorbeelden van hoge schoolfacturen. In een derde jaar haarzorg kan praktijkmateriaal al snel 520 euro kosten. In een vijfde jaar horeca gaat het onder meer om 624 euro praktijkkledij, 287 euro voor een messenset en ander materiaal en 1.569 euro aan verplichte warme maaltijden die leerlingen zelf maken.
Bij sommige hotelscholen loopt de kostprijs voor één schooljaar op tot meer dan 3.000 euro. Ook in andere richtingen zijn de kosten hoog. Voor sanitaire en verwarmingsinstallaties kan alleen het gereedschap al 432 euro kosten. In bepaalde kunstopleidingen loopt de totale kost op tot 2.000 à 2.500 euro.
“Dit is een belangrijke stap vooruit voor duizenden gezinnen. Sommige praktijkrichtingen kosten vandaag meer dan een jaar studeren in het hoger onderwijs. Dat mogen we niet normaal vinden."