Met het nieuwe budget zullen scholen voortaan zelf werkkledij en beschermingsmiddelen kunnen aankopen. Die kosten mogen ze dan niet meer doorrekenen aan de leerlingen. De maatregel gaat in vanaf het schooljaar 2027-2028.

Scholen krijgen vanaf volgend schooljaar al extra werkingsmiddelen. Zo kunnen ze zich voorbereiden, bijvoorbeeld door een uitleensysteem op te zetten. Ook werkmateriaal moet zoveel mogelijk door de scholen zelf ter beschikking worden gesteld, zodat die kosten minder zwaar doorwegen op de schoolfactuur.