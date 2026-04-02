Roe­se­laars bedrijf AVR ont­slaat 11 werk­ne­mers door wereld­wij­de cri­sis in aardappelsector

Het bedrijf AVR uit Roeselare, dat machines maakt voor de aardappelteelt, ontslaat elf werknemers. Volgens het bedrijf komt dat door de wereldwijde crisis in de aardappelsector.

In het Roeselaarse bedrijf AVR, dat machines maakt voor de aardappelteelt, werken in totaal 275 werknemers. Nu moet het bedrijf even gas terugnemen, waardoor het elf werknemers in Roeselare ontslaat. 

AVR kende de laatste jaren nochtans een sterke groei en investeerde ook stevig, maar de wereldwijde crisis in de aardappelsector zorgt voor problemen. "Er is momenteel een overaanbod aan aardappelen en ook de wereldwijde economische crisis speelt een rol, waardoor klanten voorlopig minder bestellingen plaatsen."

Meest gelezen

Ongevalmoorsele
Nieuws
Update

Ongeval op E403 in Moorsele: vier wagens betrokken en kilometerslange file
C Yves Engels 1
Nieuws

Luchthaven Oostende-Brugge mikt op drukke zomer met deze 13 zonbestemmingen
Kasteel
Nieuws

Meest romantische kasteel van Vlaanderen heropent deuren

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Brandweer
Update

Lichaam van man (83) in vijver in Oedelem blijkt tragisch ongeval: "Hij werd ontdekt door zijn buren"
Staking Bpost 1

Staking bij Bpost houdt aan: pakjes en brieven blijven liggen, overleg volgt volgende week
gevangenis grondslaper

Staat betaalde sinds 2020 ruim 2 miljoen schadevergoedingen aan geïnterneerden: "Forensisch FPC in Oostende alvast goede stap"
inktvis

Natuurpunt wil quota voor inktvisvangst, vissers weigerachtig: "Te weinig objectieve data"
Terrasjesweer op het Zand in Brugge door stralende zon: "We moeten genieten als we kunnen hé"

Terrasjesweer op 't Zand in Brugge door stralende zon: "We moeten genieten als we kunnen hé"
Transmigranten

Vermoedelijke mensensmokkelaar (38) blijft in de cel na betrapping in Westende
