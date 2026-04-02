Roeselaars bedrijf AVR ontslaat 11 werknemers door wereldwijde crisis in aardappelsector
Het bedrijf AVR uit Roeselare, dat machines maakt voor de aardappelteelt, ontslaat elf werknemers. Volgens het bedrijf komt dat door de wereldwijde crisis in de aardappelsector.
In het Roeselaarse bedrijf AVR, dat machines maakt voor de aardappelteelt, werken in totaal 275 werknemers. Nu moet het bedrijf even gas terugnemen, waardoor het elf werknemers in Roeselare ontslaat.
AVR kende de laatste jaren nochtans een sterke groei en investeerde ook stevig, maar de wereldwijde crisis in de aardappelsector zorgt voor problemen. "Er is momenteel een overaanbod aan aardappelen en ook de wereldwijde economische crisis speelt een rol, waardoor klanten voorlopig minder bestellingen plaatsen."
