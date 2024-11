Op de Grote Markt van Kortrijk is de kerstboom geplaatst voor de eindejaarsperiode. De boom van bijna dertien meter hoog is gerooid in Deerlijk, en op het marktplein gezet. De stad laat qua veiligheid niets aan het toeval over. Vorig jaar kwam in Oudenaarde een vrouw om toen een kerstboom omviel, in Kortrijk willen ze dat vooral voorkomen.