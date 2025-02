Op zondagnamiddag 2 maart zijn Pier en Wanne in volle glorie te bekijken. Ze lopen op kop in één van de grootste carnavalstoeten van het land. Tom Ghevaert, reuzenduwer: “Het is echt wel een ding hoor. Het is niet even naar de H&M gaan om een nieuw hemdje te kopen. De mensen gaan echt heel blij zijn. Er waren er al die begonnen te zeggen dat ze helemaal verbleekt waren en dat het niet meer ging....”

Het is de gemeente die in de buidel tast om de nieuwe outfit te betalen. Al steekt er, zoals zo vaak met carnaval, vooral veel engagement en vrijwilligerswerk in.