In 2012 gaven de Creatieve Noordzeevrouwen uit Wenduine een bestaande reus uit het Oost-Vlaamse Baasrode een tweede leven als reus Gust, den Aangespoelde. De reus is geboetseerd naar het beeld van Gustaaf Van Praet, een palingvisser en carnavalist uit Baasrode, die geregeld op vakantie naar Wenduine kwam.

De reus heeft drie kostuums: een palingvissersoutfit, een tweede tenue die verwijst naar brouwers en reders, en een outfit voor Trammelant. Burgemeester Wilfried Vandaele: “Reuzen zijn een levend stukje folklore en identiteit. Met Gust den Aangespoelde voegen we een betekenisvolle figuur toe aan de Wenduinese reuzengemeenschap. Zo blijft dit erfgoed bewaard voor de volgende generaties.”

Samen met reuzen Louw, Wanne, Scuteman en Pol de Kruwer krijgt Gust den Aangespoelde nu een permanente plek in de Heilige Kruisverheffingskerk van Wenduine.

