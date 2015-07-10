De gemeente De Haan neemt officieel reus Gust den Aangespoelde op in haar collectie. De reus werd in 2012 door de Creatieve Noordzeevrouwen naar Wenduine gehaald en staat symbool voor iedereen die zich thuis voelt aan de kust, ook al is hij of zij er niet geboren.
In 2012 gaven de Creatieve Noordzeevrouwen uit Wenduine een bestaande reus uit het Oost-Vlaamse Baasrode een tweede leven als reus Gust, den Aangespoelde. De reus is geboetseerd naar het beeld van Gustaaf Van Praet, een palingvisser en carnavalist uit Baasrode, die geregeld op vakantie naar Wenduine kwam.
De reus heeft drie kostuums: een palingvissersoutfit, een tweede tenue die verwijst naar brouwers en reders, en een outfit voor Trammelant. Burgemeester Wilfried Vandaele: “Reuzen zijn een levend stukje folklore en identiteit. Met Gust den Aangespoelde voegen we een betekenisvolle figuur toe aan de Wenduinese reuzengemeenschap. Zo blijft dit erfgoed bewaard voor de volgende generaties.”
Samen met reuzen Louw, Wanne, Scuteman en Pol de Kruwer krijgt Gust den Aangespoelde nu een permanente plek in de Heilige Kruisverheffingskerk van Wenduine.
Reuzenfeesten
Naast deze reuzen telt de gemeente nog twee andere reuzen: reus Kotje, die herinnert aan het douaniersbestaan en de reus Mong de Vos, die verwijst naar de legendarische strandjutter en vrijbuiter in de Vosseslag uit de 19de eeuw.
Sinds 1986 nodigen de reuzen uit Wenduine/De Haan in de maand juli jaarlijks hun reuzencollega’s uit andere gemeenten uit voor de traditionele ‘Reuzenstoet’ door het centrum van Wenduine.