Het Reuzefeest vindt om de drie jaar plaats en blijft populair bij jong en oud. “Het is heel verrassend voor ons”, vertelt bezoekster Hanni Nootenboom. “We hebben al enkele poppen bekeken, en die zien er echt fantastisch uit.” Ook Anita Stijnen was onder de indruk: “Je merkt hoeveel werk en zorg er in elke reus is gestoken.”