16°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

77 nega­tie­ve adem­tes­ten, maar ook enke­le inbreu­ken tij­dens alco­hol- en drugs­ac­tie in Oostende

Politie oostende 1

In Oostende organiseerde de verkeersdienst van de politie afgelopen zaterdag een controleactie tegen alcohol en drugs in het verkeer. 77 ademtesten waren safe, maar er werden ook enkele inbreuken vastgesteld. 

Afgelopen zaterdag organiseerde de verkeersdienst van politie Oostende opnieuw een controleactie tegen alcohol en drugs in het verkeer. Er werden 77 ademtesten afgenomen waarvan het resultaat safe was, maar er werden ook inbreuken vastgesteld. 

Zo werd bij een bestuurder een proces-verbaal opgesteld en volgde een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs nadat hij werd betrapt met drugs in het verkeer. Bij een ander persoon werd de wagen getakeld, ook moest hij een boete van 1.260 euro betalen. 

Verder ontbrak bij een van de bestuurders een kinderzitje, een andere bestuurder kreeg een waarschuwing na een kapot voorlicht. De verkeersdienst gaf daarnaast bijstand aan een verkeersongeval waarbij een proces-verbaal werd opgesteld na alcohol in het verkeer. Het rijbewijs van de bestuurder werd onmiddellijk ingetrokken.

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

Meest gelezen

73c4fecb 748a 40a0 84a9 f2d2d617a296
Nieuws

Auto rijdt toch uit wachtrij net wanneer bijzonder transport passeert: bestuurder gewond naar ziekenhuis
Tramongeval Nieuwpoort
Nieuws
Update

Tramongeval op de Kaai in Nieuwpoort: vijftien gewonden, één zwaargewond
Stefanie sander 2
Nieuws
Update

Stefanie Sander (43) dan toch niet vrij zonder enkelband, arbeidsauditoraat gaat in beroep

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Politie oostende

Politie Oostende voert nieuwe actie tegen illegaal verblijf uit: "Eén van hen had 250 gram heroïne en 600 euro cash bij"
Politie Oostende pakt uit met ludieke campagne met comedian Mohsin Abbas om connectie tussen jongeren en politie te versterken

KIJK. Politie Oostende lanceert laatste campagnefilmpje met inspecteur Mohsin Abbas
Howest brugge 1

Twee studenten gewond na explosie in chemielokaal van Howest in Sint-Michiels
Transmigranten 1

Alweer boot met vluchtelingen onderschept
Lenteweer 1

West-Vlaanderen geniet van de zon: terrassen en strand lopen aardig vol op eerste lentedag
Kabine

Nieuwe samenwerking koppelt geboortelijst aan steun voor kwetsbare gezinnen
Aanmelden