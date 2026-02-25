Afgelopen zaterdag organiseerde de verkeersdienst van politie Oostende opnieuw een controleactie tegen alcohol en drugs in het verkeer. Er werden 77 ademtesten afgenomen waarvan het resultaat safe was, maar er werden ook inbreuken vastgesteld.

Zo werd bij een bestuurder een proces-verbaal opgesteld en volgde een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs nadat hij werd betrapt met drugs in het verkeer. Bij een ander persoon werd de wagen getakeld, ook moest hij een boete van 1.260 euro betalen.

Verder ontbrak bij een van de bestuurders een kinderzitje, een andere bestuurder kreeg een waarschuwing na een kapot voorlicht. De verkeersdienst gaf daarnaast bijstand aan een verkeersongeval waarbij een proces-verbaal werd opgesteld na alcohol in het verkeer. Het rijbewijs van de bestuurder werd onmiddellijk ingetrokken.