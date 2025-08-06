Met het nieuwe inzamelsysteem wil IVIO afval nog efficiënter sorteren en verwerken. Afvalbakken verhogen het gebruiksgemak voor inwoners, verbeteren de ergonomie en veiligheid voor de ophalers, en geven burgers meer controle over hun afvalkosten. De aparte GFT-ophaling zorgt bovendien voor een forse vermindering van restafval, wat beter is voor het milieu én de portemonnee.

"We begrijpen dat deze verandering vragen oproept," zegt Jurgen Olivier, voorzitter bij IVIO. "Daarom organiseren we meerdere infosessies in elke gemeente, zodat inwoners zich goed voorbereid voelen. We willen dit samen met hen doen, stap voor stap."

