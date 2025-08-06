Restafvalzakken verdwijnen in regio Izegem
Vanaf 2026 schakelt afvalintercommunale IVIO over naar een nieuw systeem voor huis-aan-huisinzameling. De klassieke restafvalzakken maken plaats voor afvalbakken, en er wordt gestart met de aparte ophaling van GFT (groente-, fruit- en klein tuinafval). Om inwoners grondig te informeren, organiseert IVIO vanaf 11 september meer dan 25 infosessies in de aangesloten gemeenten.
Met het nieuwe inzamelsysteem wil IVIO afval nog efficiënter sorteren en verwerken. Afvalbakken verhogen het gebruiksgemak voor inwoners, verbeteren de ergonomie en veiligheid voor de ophalers, en geven burgers meer controle over hun afvalkosten. De aparte GFT-ophaling zorgt bovendien voor een forse vermindering van restafval, wat beter is voor het milieu én de portemonnee.
"We begrijpen dat deze verandering vragen oproept," zegt Jurgen Olivier, voorzitter bij IVIO. "Daarom organiseren we meerdere infosessies in elke gemeente, zodat inwoners zich goed voorbereid voelen. We willen dit samen met hen doen, stap voor stap."
Praktische infosessies in elke gemeente
Tijdens de infosessies krijgen inwoners op een heldere en toegankelijke manier uitleg over de veranderingen. Er wordt toegelicht wat er precies wijzigt, waarom IVIO voor dit systeem kiest, en hoe en wanneer de overstap gebeurt. Inwoners kunnen vragen stellen en specifieke situaties – zoals beperkte ruimte aan huis of medische omstandigheden – ter plekke bespreken.
Een volledig overzicht van de infosessies is hier te vinden. Vanaf midden augustus kunnen geïnteresseerden terecht bij demostandjes in alle gemeentehuizen en recyclageparken.