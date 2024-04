Op vandaag heeft de opvang vijf opvangplaatsen: een kamer, een gewone studio, een gezinsstudio en afwisselend een kamer in het ziekenhuis van Kortrijk en van Waregem. Maar eigenlijk is dat onvoldoende, want per jaar is een voor een vijftal mensen geen plaats beschikbaar.

“Vroeger konden we samenwerken met kloostergemeenschappen die nu niet meer zo toereikend zijn om opvang te voorzien. Dus eigenlijk zijn we nog wel op zoek naar een aantal plaatsen”, klinkt het.