Dit is een tijdelijke oplossing voor slachtoffers. De sociale dienst helpt intensief bij de zoektocht naar een nieuwe woning. Zedelgem is geen grootstad, maar toch is er nood aan zo’n initiatief. Ellen Goes, schepen van Sociale Zaken Zedelgem: “Wij hopen altijd dat dit zo weinig mogelijk gebruikt moet worden. Maar we merken toch dat er gemiddeld 4 tot 9 situaties per jaar zijn waarbij we mensen moeten helpen. En die mensen verblijven hier gemiddeld 1 tot 2 maanden, tot ze weer op hun eigen benen kunnen staan.”

De flats bevinden zich boven de sociale kruidenier in het centrum van Zedelgem. Het project kost meer dan 1 miljoen euro, een groot deel daarvan is betaald met Vlaamse middelen.