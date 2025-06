De jeugdrechter van Ieper volgt dit dossier op en zoekt samen met de Sociale Dienst bij de jeugdrechtbank Ieper-Veurne naar gepaste zorg. Al weken wordt het meisje dagelijks aangemeld bij het crisismeldpunt in de hoop op een plaats in een jeugdvoorziening. Het crisismeldpunt kon het meisje de voorbije weken voor één of meerdere dagen onderbrengen in verschillende voorzieningen, maar telkens boven de voorziene capaciteit. Structurele opvang of aangepaste zorg blijft daardoor uit.