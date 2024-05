Vandaag varen nog steeds Russische ijsbrekers geladen met lng naar Zeebrugge. Eens aangekomen wordt dat gas vaak overgeslagen naar andere tankers, op weg naar de wereldmarkt voor lng.

De hoeveelheden zijn niet min. Zo was de voorbije zes maanden 53 procent van het lng dat per tankschip in Zeebrugge aankwam, afkomstig uit Rusland, en een aanzienlijk deel van dat gas (36 procent) vertrekt onmiddellijk weer per schip of vrachtwagen naar andere bestemmingen.

Gasnetbeheerder Fluxys, de uitbater van de lng-terminal in Zeebrugge, heeft daar een langetermijncontract over met het Russische bedrijf Yamal. Die langetermijncontracten kunnen niet zomaar worden opgezegd, klonk het steeds. Die overslag en invoer van Russisch aardgas bleef tot nu toe buiten de Europese sancties.