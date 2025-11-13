Met deze maatregel wil minister Van Bossuyt, samen met minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit), komaf maken met die excessen.

"Er werden soms erg hoge bedragen uitbetaald die het doel van het leefloon volledig voorbijschoten. Sociale bijstand moet mensen in nood helpen, maar het systeem moet ook eerlijk en betaalbaar blijven. We sluiten achterpoortjes, want het kan niet dat mensen die niet werken er financieel beter aan toe zijn dan zij die elke dag hun best doen op de arbeidsmarkt."