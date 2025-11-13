11°C
Aanmelden
Nieuws
West-Vlaanderen

Rege­ring legt opsta­pe­len leef­lo­nen aan banden

Van Bossuyt

Het opstapelen van sociale voordelen binnen een gezin wordt vanaf december of januari aan banden gelegd. Dat meldt minister van Maatschappelijke Integratie Anneleen Van Bossuyt (N-VA).

Met deze maatregel wil minister Van Bossuyt, samen met minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit), komaf maken met die excessen. 

"Er werden soms erg hoge bedragen uitbetaald die het doel van het leefloon volledig voorbijschoten. Sociale bijstand moet mensen in nood helpen, maar het systeem moet ook eerlijk en betaalbaar blijven. We sluiten achterpoortjes, want het kan niet dat mensen die niet werken er financieel beter aan toe zijn dan zij die elke dag hun best doen op de arbeidsmarkt."

"Sociale bijstand moet mensen in nood helpen, maar het systeem moet ook eerlijk en betaalbaar blijven."

Anneleen Van Bossuyt, minister van Maatschappelijke Integratie

Voortaan moeten OCMW's bij het bepalen van een leefloon niet alleen rekening houden met de bestaansmiddelen van partners, maar ook met die van ouders, grootouders, meerderjarige kinderen, meerderjarige kleinkinderen, schoonouders, schoonzonen en schoondochters.

Hoe werkt het systeem vandaag?

Vandaag kunnen samenwonende volwassenen hun leeflonen onbeperkt combineren. Hierdoor kwamen sommige gezinnen met meerdere meerderjarigen onder één dak in aanmerking voor aanzienlijke bedragen. In sommige gevallen liepen die op tot meer dan 4.000 euro voor een gezin, weet Van Bossuyt.

Belga
Leefloon

Meest gelezen

Vuilniszak2
Nieuws

Afvalophaling verloopt straks helemaal anders in Brugge: Wat verandert er?
Milieuvignet frankrijk
Nieuws

Milieuvignet blijft verplicht voor metropool Rijsel, ook als lage-emissiezone verdwijnt
Brand poelkapelle
Nieuws

Woningbrand in Madonna: huis onbewoonbaar, twee bewoners naar ziekenhuis

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Cafe hand 1

Wellicht warmste café van West-Vlaanderen: hier schud je iedereen de hand als je binnenkomt
Vuilniszak3
Update

"Meer sluikstorten & chaos": Brugse oppositie hekelt nieuw afvalplan
Transfo1

Laatste grote fase in restauratie Transfosite gestart
Mc Donalds Blankenberge in spe

Licht op groen voor vestiging van McDonalds in Blankenberge
Pleegzorg

Week van de Pleegzorg: in West-Vlaanderen vangen 1.700 gezinnen pleegkinderen op
Papegaai

Speciaal opsporingsbericht: van wie is deze papegaai?
Aanmelden