Regering legt opstapelen leeflonen aan banden
Het opstapelen van sociale voordelen binnen een gezin wordt vanaf december of januari aan banden gelegd. Dat meldt minister van Maatschappelijke Integratie Anneleen Van Bossuyt (N-VA).
Met deze maatregel wil minister Van Bossuyt, samen met minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit), komaf maken met die excessen.
"Er werden soms erg hoge bedragen uitbetaald die het doel van het leefloon volledig voorbijschoten. Sociale bijstand moet mensen in nood helpen, maar het systeem moet ook eerlijk en betaalbaar blijven. We sluiten achterpoortjes, want het kan niet dat mensen die niet werken er financieel beter aan toe zijn dan zij die elke dag hun best doen op de arbeidsmarkt."
"Sociale bijstand moet mensen in nood helpen, maar het systeem moet ook eerlijk en betaalbaar blijven."
Voortaan moeten OCMW's bij het bepalen van een leefloon niet alleen rekening houden met de bestaansmiddelen van partners, maar ook met die van ouders, grootouders, meerderjarige kinderen, meerderjarige kleinkinderen, schoonouders, schoonzonen en schoondochters.
Hoe werkt het systeem vandaag?
Vandaag kunnen samenwonende volwassenen hun leeflonen onbeperkt combineren. Hierdoor kwamen sommige gezinnen met meerdere meerderjarigen onder één dak in aanmerking voor aanzienlijke bedragen. In sommige gevallen liepen die op tot meer dan 4.000 euro voor een gezin, weet Van Bossuyt.