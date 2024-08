Bij een grote drukte en warm weer wagen mensen zich al eens wat verder in zee. Maar de zee is verraderlijk en badgasten schatten de risico’s vaak verkeerd in. Zelfs wanneer de zee zichtbaar vlak als een spiegel is, is het opletten voor verrassingen, zeker in de omgeving van gevaarlijke plaatsen: bij golfbrekers, staketsels of zoals in Oostende, bij een strekdam.