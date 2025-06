De redders raden aan om heel precies hun instructies op te volgen. Deze mensen zijn opgeleid, kennen de gevaren en willen vooral vermijden dat mensen verdrinken. De komende dagen zullen wellicht duizenden mensen voor het eerst sinds lang weer komen baden in zee. Het strandwater is 16 graden en het blijft altijd uitkijken, want de zee is geen zwemkom. Ook de strandpolitie is gemobiliseerd en paraat.

Tim Blomme, adjunct-hoofdredder Blankenberge: “We zijn heel goed voorbereid. Maar we zijn nog niet in full force. Vanaf 1 juli staan we klaar met 40 jobstudenten. Nu hebben we maar zes vaste redders en zes studenten-redders. We zijn dus ook beperkt in het aantal zwemzones dat we kunnen openen. Vandaag zijn er drie zones die we kunnen bewaken. Daarbuiten zijn het onbewaakte zones.”