In de Brugse stadshallen repeteren de deelnemers volop voor de Heilig Bloedprocessie. En deze editie is dat voor de regisseur Dominique Deckers net wat uitdagender, want er zijn meer deelnemers dan ooit tevoren: "Het is inderdaad een uitdaging. Logistiek is het met al die kostuums een huzarentstukje. We zijn met 1986. Dat is een serieuze massa volk die je op de been moet brengen. Ik vind het altijd een beetje spannend om ervoor te zorgen dat iedereen er klaar voor is." De Heilig Bloedprocessie is ook elk jaar anders. Zo zijn er elk jaar nieuwe taferelen. Deze keer is dat bijvoorbeeld Kaïn die Abel vermoordt.