18°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Recor­dedi­tie van Hei­lig Bloed­pro­ces­sie in Brug­ge op komst

Heilig Bloedprocessie

In Brugge maken de inwoners zich op voor de Heilig Bloedprocessie. Met bijna tweeduizend deelnemers is het een recordeditie. Daar hoort een goede repetitie bij. In de stadshallen wordt elk tafereel tot in de puntjes voorbereid, van de allerkleinsten tot de nieuwe scènes die dit jaar hun debuut maken.

In de Brugse stadshallen repeteren de deelnemers volop voor de Heilig Bloedprocessie. En deze editie is dat voor de regisseur Dominique Deckers net wat uitdagender, want er zijn meer deelnemers dan ooit tevoren: "Het is inderdaad een uitdaging. Logistiek is het met al die kostuums een huzarentstukje. We zijn met 1986. Dat is een serieuze massa volk die je op de been moet brengen. Ik vind het altijd een beetje spannend om ervoor te zorgen dat iedereen er klaar voor is." De Heilig Bloedprocessie is ook elk jaar anders. Zo zijn er elk jaar nieuwe taferelen. Deze keer is dat bijvoorbeeld Kaïn die Abel vermoordt.

De Heilig Bloedprocessie vindt plaats op donderdag 14 mei om 14u30. Je kan de volledige processie ook bekijken via de livestream van Focus WTV.

Laurens De Jaegher
Robbe Temmerman
Processie Brugge

Meest gelezen

IMG 6978
Nieuws
Update

Auto zinkt in kanaal in Ooigem: bestuurster overleden
Waterlek ardooie 01
Nieuws
Update

VIDEO - Lek in waterbekken met 70 miljoen liter: water stroomt al binnen in twee huizen
Auto in beslag genomen
Nieuws

Auto in beslag genomen in Kortrijk die al enkele dagen voor veel overlast zorgde

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

BRUSK 2

Kunsthal BRUSK opent de deuren en is ontmoetingsplek voor jong en oud
Permeke 1

Oorlogswonde als scharniermoment: nieuwe expo belicht de Engelse jaren van Constant Permeke
Veurne belfort

Stabiliteitsproblemen Belfort van Veurne worden met spoed aangepakt
Brusk3

Eerste tentoonstellingen openen dit weekend in kunsthal BRUSK
Groeningemuseum brugge

Vlaanderen investeert ruim 10 miljoen euro in renovatie en herinrichting Groeningemuseum
Werf schouwburg 2

Na drie jaar renoveren: Schouwburg in Kortrijk opent haar deuren op 4 november 2026
Aanmelden