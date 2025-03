De haven van Oostende investeert dit jaar 7 miljoen euro, onder meer walstroom en laadpalen. Al vier jaar wil de haven uitbreiden richting zee, met een nieuwe kaai en terminal van 7 hectare aan de Oostelijke strekdam. Als hub voor het toekomstig windturbinepark Prinses Elisabeth, vanaf 2029. De tijd dringt. “Het gaat om een vlakke terminal in de oksel van de oostelijke havendam dus zeer belangrijk, dat is puur vlak om ons te kunnen permitteren bepaald diensten aan te bieden voor de bouw van het toekomstig park. Als die havenuitbreiding er niet komt dat we op termijn een volledige sector zullen zien vertrekken. De sense of urgency is heel groot.”