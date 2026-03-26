Recordaantal beantwoorde oproepen aan de Zelfmoordlijn 1813 in 2025
Illustratiebeeld
In 2025 heeft de Zelfmoordlijn 26.937 oproepen beantwoord: 20.454 via telefoon, 3.733 via chat en 2.750 via mail. Dat zijn in totaal bijna 4.000 oproepen meer dan het jaar ervoor. Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) kon op deze manier een recordaantal personen met zelfmoordgedachten en hun naasten een gesprek aanbieden, zo maakt de organisatie achter de Zelfmoordlijn 1813 dinsdag bekend in een persbericht.
In Vlaanderen overlijden dagelijks gemiddeld 2,4 mensen door zelfdoding en een veelvoud daarvan onderneemt een poging of worstelt met gedachten aan zelfdoding. Het merendeel van de oproepers aan de Zelfmoordlijn 1813 neemt contact op voor zichzelf, het overige percentage neemt contact op voor iemand in de omgeving. De cijfers tonen dat vrouwen makkelijker de weg vinden naar de Zelfmoordlijn.
Eenzaamheid
Zelfmoordgedachten en -gedrag komen bovendien niet voort uit één enkele oorzaak, maar uit een complex geheel van factoren, waaronder biologische, psychologische en sociale factoren. Ook het ontbreken van beschermende factoren speelt een rol.
Net als voorgaande jaren vormen 'eenzaamheid' (34 procent) samen met 'zich onbegrepen voelen' (32 procent) de belangrijkste risicofactoren. Daartegenover staan de 'levenswil' en/of 'hoop op beterschap' (33 procent) als de sterkste beschermende factoren.
"Opnieuw perspectief en hoop"
Naast de werking van de Zelfmoordlijn 1813 geeft het CPZ ook vormingen om de basisprincipes van suïcidepreventie aan te leren. Afgelopen jaar werden 91 vormingen gegeven.
"Achter elk cijfer schuilt een mens met zorgen en vragen, of iemand die zich alleen voelt met donkere gedachten. De stijging van het aantal beantwoorde oproepen bij de Zelfmoordlijn 1813 toont hoe essentieel een laagdrempelig luisterend oor blijft", stelt Caroline Gennez (Vooruit), Vlaams minister van Welzijn. "Dankzij de inzet van opgeleide vrijwilligers en studenten krijgen mensen in crisis opnieuw perspectief en hoop. Dat engagement verdient onze blijvende steun."
Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be