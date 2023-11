De reconstructie is rond de middag begonnen. De politie bracht dader vanuit de gevangenis naar zijn woning in Menen. Bedoeling is dat de ex-man aan de speurders toont wat precies is gebeurd begin oktober.

Juf Annelies van de gemeentelijke basisschool De Graankorrel in Wervik werd om het leven gebracht. Haar ex-man werd aangehouden. Hij was leerkracht aan het VTI in Menen. Het koppel heeft twee tienerkinderen van 15 en 17 jaar.