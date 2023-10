Het slachtoffer gaf les in het eerste leerjaar in de gemeentelijke vrije basisschool De Graankorrel in Wervik. "Deze gruwelijke gebeurtenis komt bij ieder van ons binnen als een schok en wij betreuren het verlies van onze collega. We zullen haar herinneren als schat van een juf en collega." De school heeft een online rouwregister geopend.

De ex van het slachtoffer is een leerkracht aan het VTI in Menen. Het ex-koppel heeft twee tienerkinderen van 15 en 17 jaar.