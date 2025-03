In Kortrijk is voor de jeugdrechtbank de zaak gestart rond de dood van de 14-jarige Daan die school liep in Waregem. Een meisje van 16 jaar moet voor de jeugdrechter verschijnen voor het verspreiden van naaktbeelden van Daan. Volgens de ouders werd hij gepest. Daan stapte begin 2023 uit het leven.