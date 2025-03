Volgens de ouders van Daan werd hij op school gepest, onder meer door de foto. Hij zou daarom uit het leven gestapt zijn. Dat de zelfdoding van de jongen een gevolg is van het verspreiden van de foto is volgens het parket niet bewezen. Toch zal het parket het meisje vervolgen: niet voor de zelfdoding van Daan, wel voor het verspreiden van de naaktfoto. Dergelijke foto’s verspreiden zonder toestemming kan niet en is ook strafbaar. Met dit proces wil het parket een duidelijk signaal geven.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het nummer 1813 of op zelfmoord 1813.be.