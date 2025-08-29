Het debuutalbum van de zanger, 'Je moest eens weten hoe gelukkig ik ben', verscheen in 1973. Ondertussen is van het Groenewoud meer dan vijftien studioalbums, vijf live-albums en een tiental verzamelplaten verder. Met zijn muziek won de zanger ook verschillende prijzen. Zo kreeg hij twee gouden platen, een MIA, een carrièreprijs bij SABAM, een gouden erepenning van het Vlaams Parlement en werd hij opgenomen in de Radio2 Eregalerij.

Van het Groenewoud staat op zaterdag 16 mei in Trixxo Theater Hasselt en op woensdag 27 mei in het Concertgebouw Brugge. Hij sluit zijn reeks af in het Capitole in Gent op zaterdag 6 juni.