De gemeente schakelde meteen een expert in die de situatie ter plaatse ging bekijken. Op basis van zijn advies stelde het gemeentebestuur een aanpak op om de ratten te bestrijden. Een externe firma is intussen aan de slag in de Groene Meersen. Die werkzaamheden zullen vermoedelijk enkele weken duren.

Intussen mag er op de site geen drank en voedsel meer genuttigd worden. Dat betekent ook dat de cafetaria haar deuren voorlopig sluit. Deze maatregelen gelden voorlopig tot begin januari 2024.