Oos­ten­de ver­drinkt of ver­gif­tigt rat­ten niet meer, ze geeft ze de pil

Oostende zal ratten in de toekomst niet meer verdrinken of vergiftigen, maar de stad stapt over op een vorm van geboortebeperking. Onder de naam ‘Evolve’ wordt er een soort ‘pil’ voor ratten als eten uitgestrooid op strategische plaatsen.

Volgens schepen Fabrice Goffin (Vooruit Oostende) kan deze aanpak ertoe leiden dat het aantal ratten binnen de twee jaar met 70% daalt. “Dit is een effectieve manier om ratten te bestrijden. En dat zonder je deze beestjes moet doden door vergiftiging of verdrinking, wat nu nog zeer gangbaar is” aldus Goffin.

Tegen vergif bestand

Gianna Werbrouck, Vlaams parlementslid van Vooruit wil dat deze methode ook in de rest van Vlaanderen gebruikt kan worden. “We weten dat ratten steeds beter tegen vergif bestand zijn. Onderzoek van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) toont aan dat op sommige plaatsen 50% van de ratten al resistent is tegen bepaalde soorten vergif. Bovendien heeft vergiftigen ook wel wat mindere neveneffecten. Voor de rat zelf is het vanzelfsprekend niet echt aangenaam. Maar vergiftigde dieren kunnen ook schadelijk zijn voor andere dieren en voor het milieu.”

Aanpak Oostende als voorbeeld

Op 25 februari bevroeg Werbrouck in de Commissie Dierenwelzijn minister Ben Weyts hierover. De minister gaf aan de nieuwe methodes rond geboortebeperking verder te laten bestuderen door het INBO. Als dit een goed alternatief voor rattenbestrijding zou blijken te zijn, is een verbod van bijvoorbeeld verdrinkingsbakken niet uitgesloten. “In Oostende maakt men zich klaar die nieuwe aanpak uit te rollen. De minister en het INBO kunnen daar de komende tijd dus zeker hun oor te luister leggen,” besluit Werbrouck.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
