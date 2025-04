Muskusratten zijn in opmars in onze provincie. “Dit jaar zitten we in de regio Diksmuide al aan bijna 800 exemplaren”, zegt Luc Vandewaetere, provinciaal coördinator rattenbestrijding. De dieren, die oorspronkelijk uit Canada komen, graven gangen in de oevers, waardoor waterlopen verzwakken en in gevaar komen.