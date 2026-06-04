Project Havenzijde in Lombardsijde bijna afgerond: nog drie betaalbare woningen te koop
Het woonproject Havenzijde in Lombardsijde, goed voor 119 betaalbare woningen, gaat de laatste bouwfase in. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht dinsdag samen met burgemeester Jean-Marie Dedecker de werf. Volgens de ontwikkelaar zullen de laatste woningen in april 2027 worden opgeleverd.
Tussen de Golf van Westende en de haven van Nieuwpoort nadert het woonproject Havenzijde zijn einde. Het project, dat in 2019 van start ging, is een samenwerking tussen de gemeente Middelkerke en projectontwikkelaar Havenzijde nv.
Op de site komen in totaal 119 betaalbare koopwoningen en 48 sociale woningen. Die sociale woningen zijn inmiddels gerealiseerd en worden al verhuurd door woonmaatschappij Woonsprong.
Nog drie beschikbare woningen
Van de 119 woningen zijn er volgens de ontwikkelaar al 110 afgewerkt en verkocht. Negen woningen zijn nog in aanbouw, waarvan er nog drie beschikbaar zijn. De laatste woningen zouden in april 2027 klaar moeten zijn.
De woningen worden verkocht aan vooraf vastgelegde maximumprijzen die lager liggen dan de marktwaarde. Daarnaast voorziet de gemeente Middelkerke een bouwpremie van 2.500 euro voor kopers. Jonge gezinnen kunnen onder bepaalde voorwaarden ook rekenen op bijkomende financiële voordelen.
"Grote nood aan betaalbare woningen"
Minister van Wonen Hans Bonte noemt het project een voorbeeld voor Vlaanderen. “Er is een grote nood aan betaalbare woningen voor mensen met een beperkt budget en voor jonge starters. Projecten zoals Havenzijde tonen dat samenwerking tussen overheid en ontwikkelaars kan bijdragen aan meer betaalbaar wonen.”
"Projecten zoals Havenzijde tonen dat samenwerking tussen overheid en ontwikkelaars kan bijdragen aan meer betaalbaar wonen.”
Ook burgemeester Jean-Marie Dedecker toonde zich tevreden over de voortgang van het project, dat volgens de initiatiefnemers lokale gezinnen, alleenstaanden en starters meer kansen moet geven op de woningmarkt.