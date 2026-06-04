Tussen de Golf van Westende en de haven van Nieuwpoort nadert het woonproject Havenzijde zijn einde. Het project, dat in 2019 van start ging, is een samenwerking tussen de gemeente Middelkerke en projectontwikkelaar Havenzijde nv.

Op de site komen in totaal 119 betaalbare koopwoningen en 48 sociale woningen. Die sociale woningen zijn inmiddels gerealiseerd en worden al verhuurd door woonmaatschappij Woonsprong.