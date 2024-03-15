In de zaak eist het Openbaar Ministerie 8 jaar effectieve celstraf voor de hoofdverdachte en 6 jaar telkens voor de twee anderen. Volgens het Openbaar Ministerie is de vergeldingsactie meer dan bewezen. Alle drie hebben ze al een zwaar strafverleden.

De advocaat van hoofdbeklaagde pleit voor een herkwalificatie naar opzettelijke slagen en verwondingen. “Daar neemt hij zijn verantwoordelijkheid voor,” zegt zijn advocaat, “maar niet voor de levensbedreigende steek.” De advocaat van de twee andere verdachten vraagt de vrijspraak.