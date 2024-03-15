Proces moordpoging cafébaas (51) Kortrijk: Openbaar Ministerie eist tot 8 jaar cel
In Kortrijk wordt de rechtszaak gehouden voor de moordpoging op een Kortrijkse cafébaas (51) begin vorig jaar. Hij werd op een zaterdagavond begin maart de keel overgesneden met een kapot bierflesje na een ruzie in café De Vlaskapel. Drie verdachten uit Tielt en Izegem staan terecht.
In de zaak eist het Openbaar Ministerie 8 jaar effectieve celstraf voor de hoofdverdachte en 6 jaar telkens voor de twee anderen. Volgens het Openbaar Ministerie is de vergeldingsactie meer dan bewezen. Alle drie hebben ze al een zwaar strafverleden.
De advocaat van hoofdbeklaagde pleit voor een herkwalificatie naar opzettelijke slagen en verwondingen. “Daar neemt hij zijn verantwoordelijkheid voor,” zegt zijn advocaat, “maar niet voor de levensbedreigende steek.” De advocaat van de twee andere verdachten vraagt de vrijspraak.
Terug na ruzie op café
Tijdens de bewuste avond kwam het tot een ruzie tussen de man uit Tielt en de cafébaas. De Tieltenaar werd uit het café gezet maar kwam even later terug met twee kompanen uit Izegem. Het kwam tot een vechtpartij waarbij de cafébaas de keel werd overgesneden.